شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو رضوان من السويس يتألق بـ"يا مسافر وحدك" وأبو الخير يدعى له: يا رب تتهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق المتسابق عمرو رضوان من السويس في برنامج الدوم، حيث قدم أغنية "يا مسافر وحدك" وأبدع فيها، مما دفع الموسيقار محمد أبو الخير أحد أعضاء لجنة التحكيم بأن يطلب منه غناء "على نار الشوق"، والذى أبدع فيها أيضا وأنهى أبو الخير حديثه معه داعياً له: "يا رب تتهنى".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.