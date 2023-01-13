شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تتألق فى حفلها بالكويت بأجمل أغنياتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة شيرين عبد الوهاب خلال حفلها الغنائى بدولة الكويت، حيث أحيت الحفل وسط حضور جماهيرى كبير، وقدمت باقة كبيرة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها الذى حرص على ترديد كلمات أغنياتها.

وأحيت النجمة شيرين عبد الوهاب مؤخرًا حفلاً غنائيًا ضخمًا كامل العدد وتألقت النجمة فى الحفل بإطلالة جذابة، وأشعلت المسرح بأفضل أغنياتها التى شكلت علامات فارقة فى مشوارها الفني.

وتألقت النجمة شيرين عبد الوهاب خلال الحفل بمجموعة من روائعها الغنائية القديمة والجديدة، حيث بدأت الحفل بأغنية "آه يا ليل، ايه يعنى غرامك ودعنى" وسط تصفيق حار من الجمهور، واتبعتها بأغنية "النفسية"، وأغنية "مشاعر"، و"انت عايش لك وبس"، و"جرح تانى" ورددها معها الجمهور، وأغنية "بص بقى"، و"أنا مش بتاعت الكلام ده"، وانسجمت النجمة فى غناء أغنية "كده ياقلبي"، و"حبيته بينى وبين نفسي"، كما تغنت من روائع الزمن الجميل اغنية "إنت عمرى" لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

واحتفلت النجمة شيرين عبد الوهاب على خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعيد ميلادها، وسط تفاعل الحضور معها على مدار أكثر من ساعتين متواصلة، حيث لبت النجمة مطالب الجمهور والذى طالبها بغناء عدد كبير من أغنياتها، وحرصت الفنانة على تحية الحضور أكثر من مرة، وشارك فى الحفل الطفل محمد أسامة، حيث قام بالغناء مع سلطانة الطرب غناء أغنية "وانت ماشى فى سيناء حاسب"، ثم طلبت منه النجمة غناء أغنيته الشهيرة "الغزالة رايقة".



شيرين



حفل شيرين



حفل شيرين عبد الوهاب



شيرين عبد الوهاب



شيرين خلال الحفل

حفل شيرين فى الكويت

شيرين عبد الوهاب