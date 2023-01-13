شكرا لقرائتكم خبر عن "سره الباتع" الاسم النهائى لمسلسل "خالد يوسف" فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر المخرج خالد يوسف على "سره الباتع" اسما نهائياً لمسلسله الجديد الذى يعكف على تصويره حالياً للعرض في شهر رمضان المقبل، ويخوض به تجربته الأولى في الدراما التليفزيونية، والعمل مستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، الذى يعد من أضخم الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل.

وكان خالد يوسف قد كشف عن تفاصيل المسلسل الذى يضم في قائمة أبطاله أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال، حيث كتب على صفحته بموقع "فيس بوك":"‎ ‎مسلسل (سره الباتع ) دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدورمابين زمنين ..العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية علي مصر في العام 1798..القصة التاريخية مستوحاة من قصة للاديب الكبير الراحل يوسف ادريس (سره الباتع ) وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف..المسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة سينرجي.

وكشف خالد يوسف عن قائمة الأبطال التي تضم كلاً من أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، هالة صدقى، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

وضيوف الشرف كريم فهمي، أحمد صفوت، أشرف زكي، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير، جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الاعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي وبمشاركة في السيناريو والحوار لخالد كساب ومصطفي ابراهيم وتصوير أحمد يوسف واشراف فني وديكور باسل حسام وموسيقي راجح داوود، مونتاج محسن عبد الوهاب، أعمال جرافيك (اروما) تامر مرتضي ومنتج فني تامر فتحي واحمد فرغلي وتصميم ملابس مونيا فتح الباب وصوت ومكساج مصطفي علي ومدير انتاج مصطفي نعيم ومخرج منفذ حسام سليمان.