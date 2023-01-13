شكرا لقرائتكم خبر عن ندى الخولى تقدم مشهدا تمثيليا ببرنامج الدوم وسط إعجاب لجنة التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت المتسابقة ببرنامج الدوم ندى الخولى مشهدا تمثيليا خلال اختبارات البرنامج في محافظة بورسعيد، وسط إعجاب لجنة التحكيم التي تشكلت من لإعلامي شادي شاش، والموسيقى محمد أبو الخير، ومدرب التمثيل أحمد مبارك، وعلق الأخير عليها قائلا: "عندك طلة النجوم ودى حاجة مهمة" .

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقى للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، خاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.