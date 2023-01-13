شكرا لقرائتكم خبر عن بدء برنامج الدوم وعرض اختبارات محافظة بورسعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل الموسم الثاني من برنامج الدوم، لاكتشاف المواهب، والذي يذاع علي قناة DMC، بعرض اختبارات المواهب في مختلف المحافظات، وكانت البداية من محافظة بورسعيد، وتم عرض مواهب في التمثيل والغناء والإعلام وسط إشادة لجنة التحكيم.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقى للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، خاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.



ماهر جمال ماهر متسابق برنامج الدوم



ندى اشرف انور متسابقة برنامج الدوم



احمد عيد اسماعيل متسابق برنامج الدوم



عزة وجدى حسين متسابقة برنامج الدوم



اعضاء لجان التحكيم



محمد احمد زين من بورسعيد متسابق برنامج الدوم



رضوى ايهاب فتحي متسابقة برنامج الدوم