ابنة ماجدة الرومي تتعرض للسرقة وحقيقة خضوع يحيى الفخراني لعملية جراحية.. أهم أخبار الفن

بيروت - نادين محمد - شهد الاسبوع الماضي العديد من الفاعليات والاخبار الفنية التي لفتت انتباه الكثيرين من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي واخبار الوسط الفني ..

تعرضت ابنة الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي للسرقة عبى يد احد العصابات بمنطقة المنصورية، وقامت ابنة بعمل بلاغ لجهات التحقيقالتي قامت بمراجعة الكاميرات بالمنطقة التي حدث بها الواقعة واكدوا لابنة الفنانة ماجدة الرومي ان الجناه اصبحوا قريبين من قبضتهم الامنية.

وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صورة للنجم يحيى الفخراني صورة له داخل احد المستشفيات وهو يرتدي زي العلميات الجراحية ويبدو انه قد اجرى عملية جراحية في عينه، ولكن سرعان ما خرج الفنان يحيى الفخراني بنفسه لنفي ما يتردد حول اجرائه اي عملية جراحية واكد ان الصورة المتداولة قد التقطت منذ سنوات بعد ان اجري جراحة بسيطه في عينه، واكد الفخراني انه ينشغل حاليا بالتحضير لعمل فني جديد من المقرر ان يعلن عنه خلال الفترة المقبلة.

كما نشرت الفنانة مي سليم صورة خلال الايام الماضية ظهرت من خلالها وهي ترتدي فستان اسود جلد نال اعجاب الكثيرين من متابعيها ومحبيها ووصف بعض متابعيها اطلالتها بالجريئة.

واخيرا اعلنت الفنانة فيفي عبده عن خوضها لتجربة تليفزيونية جديدة من المقرر طرحها خلال شهر رمضان الكريم ويشاركها بطولة هذه التجربة التي تحمل اسم اخر الزمن كل من الفنان احمد عبدالعزيز والفنان كمال ابو راية وابنتها عزة مجاهد ونرمين ماهر ومجموعة من الفنانين الشباب.