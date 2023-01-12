وصلة غزل بين تامر حسني وياسمين عز

بيروت - نادين محمد - فاجئ الفنان تامر حسني جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديو والصور انستجرام برسالة شكر للمطرب مسلم والاعلاميةياسمين عز بعد ان تحدث مسلم عنه خلال حلوله ضيفا بالبرنامج.

ونشر تامر حسني صورة من البرنامج وعلق عليها قائلا "حبيبى يا مسلم ألف شكر على كلامك المحترم.. أنت فنانحقيقى وإحساسك جميل.. ربنا يوفقك ولازم أشوفك قريب وكل التحية للجميلة ياسمين عز"

لتقوم الاعلامية ياسمين عز بإعادة نشر رسالة تامر حسني وتعلق عليها قائلة "النجم تامر حسنى نجم الجيل أسطورةالنجاح" واعتبرها الكثيرين من رواد مواقع التواصل انها رسالة غزل بين تامر حسني وياسمين عز

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يشار الي ان الاعلامية ياسمين عز قد اثارت ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية بعد ان قدمت خلال برنامجها مجموعة منالموضوعات التي تهاجم من خلالها السيدات وتنحاز في ارائها للرجال، حتي قامت الحقوقية ناهد ابو القمصان بتقديم بلاغ للنائب العام ضدها وفعلت هشتاج حاكموا ياسمين عز وقالت ابو القمصان في بلاغها ان ياسمين عز تحرض على العنف ضد السيدات واهانتهم كما تتنمر دائما على الاسرة المصرية وممارستها ويبدوا ان الفترة المقبلة ستشهد تحركا منقبل جهات التحقيق ضد ياسمين عز التي اصلحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي يوميا بسبب الموضوعات التي تطرحها ببرنامجها