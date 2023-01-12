شكرا لقرائتكم خبر عن 37 عامًا على ضرب أحمد زكى ونبيلة عبيد لبعضهما البعض فى "شادر السمك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الخميس 37 عاماعلى عرض فيلم "شادر السمك"، الذي طرح في 12 يناير 1986، والفيلم ما زال محفورا في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدة الفيلم مرات عديدة وإعادته على مر السنوات.

وفيلم شادر السمك"، بطولة أحمد زكى ونبيلة عبيد وخلود ومحمد رضا و صبرى عبد المنعم و تأليف نبيل نصار وإخراج على عبد الخالق.

تدور الأحداث حول جمالات أرملة تواجه أباطرة سوق السمك مثل عتريس وصفوان وسليم، وتقوم ببيع السمك بعد وفاة زوجها لتتمكن من كسب قوت يومها، تحداها الأباطرة ومنعوها بالقوة من العمل مستندين للقانون الذى يمنع البيع خارج الشادر، يتعاطف معها أحمد العامل الصعيدى لدى المعلم سويلم، يساعدها فى أعمالها والوقوف ضد التجار ويتزوجها ويبدأ العمل بمفرده بأموالها ويطلب منها البقاء فى البيت.

وفي فيديو نادر تحدثت النجمة نبيلة عبيد عن أصعب مشهد جمع بينها وبين النجم أحمد زكى في فيلم " شادر السمك"، وسبب الخلاف الذى حدث بينهما بسبب مشهد الضرب، مؤكدة أن ضربه لها كان من أصعب المشاهد.

قالت نبيلة عبيد: "المشهد فيه 3 صفعات بسبب الموقف الذى تكتشف فيه البطلة زواج أحمد زكي عليها وفوجئت خلال التصوير المشهد بقلم شديد ينزل على وجهى فأوقفت التصوير وبكيت بشدة وشفايفي جابت دم، وبعدين استفزيته بالكلام رجعنا نصور هو ضربني وأنا ضربته، ووقفوا المشهد وأنا جايبه تمثال حديد وكنت هضربه بيه على دماغه".

وتابعت: قلت له لابد أن أعلم أين ستضرب القلم وليس فجأة واختلفنا على ذلك لأنه كان يرى أن الضربة ستكون طبيعية وليست مرتبة وبالفعل أكملنا المشهد وخربشت أحمد في أيده و جابت دم أثناء التصوير بسبب انفعالي الشديد".