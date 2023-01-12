شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النجومxأسبوع..وفاة والدة طارق لطفى ونجل جورج وسوف ووالد ريم البارودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد الوسط الفنى خلال هذا الأسبوع، أكثر من حدث حزين البداية كانت الخميس الماضى عندما أعلن النجم طارق لطفى وفاة والدته وصلى عليها الجنازة فى مسجد الشرطة بالتجمع الأول وشارك فى الجنازة النجم هانى رمزى و الفنان مجدى فكرى عم طارق لطفى.

ثم تلقى طارق العزاء فى والدته فى نفس المسجد يوم الأحد الماضى، وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء "أحمد السقا وأمير كرارة وياسر جلال و أشرف زكى وعمرو يوسف ومحمد رياض وعلى الحجار ومحمد على رزق ومحمد الشقنقيرى ومحمد المرزبان وخالد محمود وإيمى سالم وأحمد بدير وفتوح أحمد ومحمد الصاوى ومحسن منصور وإنجى المقدم ومحمد جمعة وإيهاب فهمى و نشوى مصطفى ودنيا عبد العزيز والمنتج تامر مرسى والمنتج حسام شوقى".

أما يوم الجمعة، فرحل نجل سلطان الطرب جورج وسوف وديع نجله الأكبر بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تكميم المعدة" التى أجراها مؤخرًا.

وشهدت الساعات الأخيرة قب وفاة وديع جورج وسوف، دخوله المستشفى يوم 27 ديسمبر لإجراء عملية تحويل مسار المعدة، وبعد إجراء العملية عاد إلى البيت لكنه خلال الأيام الماضية أصيب بنزيف فى المعدة فتم نقله إلى مستشفى "مار يوسف" وديع جورج وسوف تعرض لأزمة قلبية ودخل العناية المركزة محاطًا بأصدقائه وأهله، وكان يقاوم المرض حتى آخر نفس فيه.

وودع سلطان الطرب جورج وسوف، نجله الأكبر وديع فى كنيسة القديس نيقولاوس – الأشرفية، الأحد الماضى وظهر جورج وملامح الحزن والانكسار عليه وقد أحاط به أبناؤه وأفراد عائلته ثم دفن وديع في سوريا

قدم كل من النجوم وليد توفيق ورامى عياش وعاصى الحلانى ومروان خورى ومايا دياب وملحم زين ونادين الراسى واجب العزاء السبت الماضى لسلطان الطرب جورج وسوف في وديع نجله الأكبر، في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس "الأشرفية

كما تقبل سلطان الطرب، العزاء في نجله وديع الإثنين الماضى في كفرون بسوريا وحضر الأهل والأصدقاء لتقديم العزاء، كما حضر وزير الإعلام السورى بطرس الحلاق لتقديم التعازى له ومواساته على فقدان نجله.

واليوم الخميس شيعت النجمة ريم البارودى جثمان والدها بعد صلاة الظهر فى مسجد السلام بمدينة نصر ، كما شارك فى الجنازة النجمة زينة والفنانة عبير منير.

وظهرت ملامح الحزن والتأثرعلى وجه النجمة ريم البارودى بعد صلاة الجنازة وخلال تشييع جثمان والدها ودخلت فى نوبة بكاء بعد صلاة الجنازة.

ورحل والد ريم البارودى عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، حيث كان محجوزا فى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات.