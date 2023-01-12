شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر: "روليت"تجربة ممتعة وسعيدة بالنجاح والحكاية مثلتنا بسبب مهنتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها بنجاح حكاية "روليت" المكونة من 5 حلقات، ثانى حكايات مسلسل "في كل اسبوع حكاية" والذى حقق نجاحاً لافتاً خلال وقت عرضه على مدار الأسبوع الجارى على قناة cbc وcbc دراما ومنصة watch it .

وقالت "نجلاء" في تصريحات صحفية إنها لم تتوقع ردود الأفعال القوية التي تلقتها حول حكاية "روليت" ونجاحه بالشكل الكبير الذي حققه، مؤكدة أنها لديها إيمان قوي بأن أي عمل فني متكامل الأركان والعناصر يتأثر به المشاهد ويمس قلوب كل من يشاهده، مشيرة إلى أن الشعب المصري معروف بأنه متأثر جدًا بالدراما، ويحب الحكايات والقصص الممتعة.

وأضافت أن السيناريو هو ما جذبها للموافقة على المشاركة في بطولة العمل، خاصة وأنها وجدته أنه يتوفر به كل عناصر النجاح، لافتة أن النجاح الذي حققه وردود الأفعال تدل على وعي وإدراك وتقدير الجمهور المصري العظيم الذي تربى على الدراما، ويقيم العمل الجيد بصدق وبدون مبالغة، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أبدًا أن يتصدر التريند، وأنها لم تهتم منذ البداية بانه يتصدر التريند بقدر أن يكون عمل هادف وممتع للجمهور.

وأشارت نجلاء بدر أن شخصيات العمل هي من شجعتها وحمستها لتجسيد الدور، فـ"شيرين" التي جسدتها هي ممثلة، وزوجها "محمود" الذي جسده الفنان نضال الشافعي مخرج، فيعتبروا شخصيات تمثلهم بسبب منتهم الحقيقية، مما جعل الأمر ممتع بالنسبة لهم، بالإضافة إلى تمكن المؤلف من تجسيد الشخصيات بشكل واقعي وليس افتراضي، مردفة: "الشخصيات شبهنا قوي وحقيقية مش من عالم افتراضي زل ما في أعمال بتظهر الفنان ده من طبقة عالية بيعيش في قصر عاجي وعنده رفاهيات مش موجودة عند حد، هو كتبهم بشكل حقيقي زيينا عاديين".

وعن رأيها في العمل التلفزيوني ذات الخمس حلقات، قالت نجلاء بدر إنها تشجع الدراما ذات الحلقات القصيرة، مشيرة إلى أن فكرة الخمس حلقات فكرة صحية جدا لكتابة السيناريو خاصة أن المط الكثير يدمر الدراما، لافته أنها تعتبر هذه النوعية من الدراما هي المستقبل وواقعية أكثر وتتماشى مع العصر الحالي والتطور الذي تشهده الصناعة، مشيرة إلى أن هذا لا يمنع من متعة مشاهدة الـ 30 حلقة خاصة بشهر رمضان الكريم، وهناك مسلسلات تستحق الـ 30 حلقة نظرًا لتمكن المؤلف دون مط أو تكرار وملل، مؤكدة أن في النهاية العمل الجيد يفرض نفسه بالساحة الفنية.



نجلاء بدر من حكاية روليت



نجلاء بدر ونضال الشافعى



نجلاء بدر من الحلقة الأخيرة فى حكاية روليت



الفنانة نجلاء بدر