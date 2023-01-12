الموت يفجع الفنانة ريم البارودي

كتب امير فتحي في الخميس 12 يناير 2023 02:47 مساءً - أعلنت الفنانة ريم البارودي وفاة والدها في الساعات الأولى من صباح الخميس بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية في الأيام الماضية وتواجده بالعناية المركزة .

وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد السلام بمدينة نصر، وظهرت ريم البارودي في حالة انهيار فور وصول جثمان والدها إلى المسجد .

ومن المقرر إقامة عزاء والد ريم البارودي يوم السبت المقبل في مسجد الصديق بشيراتون في مصر الجديدة .

وكانت ريم البارودي قد طالبت جمهورها منذ أيام بالدعاء لوالدها بعد نقله للمستشفى في تعليقها على صورة له نشرتها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على “انستجرام” .

فكتبت: “اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين” .

تابعت: “يا رب يا رب يا رب قادر يا كريم يشفيك ويعفيك وتقوم بالسلامة .. بابا في حالة حرجة أرجو الدعاء” .

كما شاركت الفنانة ريم البارودي متابعيها بستوري قبل ساعتين من وفاة والدها جاء فيها :”متسيبنيش يا بابا .. رحمتك يارب” .