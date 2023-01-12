هشام ماجد لزوجته: “في نظري زي الدولار”

كتب امير فتحي في الخميس 12 يناير 2023 02:47 مساءً - احتفل الفنان هشام ماجد بعيد ميلاد زوجته “نيبال” في منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .

تضمن المنشور مجموعة من الصور تجمع هشام ماجد بزوجته من مناسبات وأماكن مختلفة، وأرفقها بتعليق عايدها من خلاله بطريقة طريفة .

فكتب هشام ماجد في تعليقه على الصور: “كل سنة وانتي في نظري زي الدولار، بيفضل يعلا وعمره ما بينزل” .

وفي سياق آخر بدأ تصوير الجزء الرابع من مسلسل “اللعبة”، والذي يشارك في بطولته كلا من الفنانين: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، سامى مغاورى ،عارفة عبد الرسول، محمد ثروت وأحمد فتحي .

والمسلسل من إخراج معتز التوني وتأليف فادى أبو السعود وأحمد والي، ومن المقرر عرض الحلقات فور انتهاء تصويرها على إحدى المنصات الإلكترونية على أن تعرض فى رمضان على الفضائيات .