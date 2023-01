هذه الطفلة أصبحت من أهم النجوم الشباب في مصر صنعت شهرتها في وقت قياسي وهوية والدها فاجأت الجميع.. فقط شديد الملاحظة سيعرفها!!

كتب امير فتحي في الخميس 12 يناير 2023 02:47 مساءً - عادة ما يشتاق الجمهور لمعرفة الجزء الخفي من حياة النجوم، ويحب الاستماع إلى ذكريات الفنان عندما كان صغيرًا ومشاهدة صوره في الطفولة.

ومن بين هؤلاء الفنانة مريم الخشت، التي انتشرت صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي مازلت طفلة في السنوات الأولى من عمرها

ونالت صورتها إعجاب مجموعة كبيرة من النشطاء، حيث أن ملامحها كانت بريئة وطبيعية في تلك المرحلة العمرية.

السيرة الذاتية لـ مريم الخشت

مريم الخشت هي ابنة الشيف عماد الخشت والكاتبة زينب مبارك، قادتها الصدفة وهي طفلة للمشاركة في دوبلاج فيلم “بيتر بان” النسخة العربية فهي من قدمت دور “ويندي” في هذ الفليم، لتستمر بعد ذلك في العمل مع شركة ديزني في دبلاجة الافلام للعربية، وظلت تعمل بمجال التعليق الصوتي والدوبلاج فقامت بتأدية اصوات خدمة العملاء في شركات الاتصالات وبعض المطاعم، كما انها عملت في مجال الانتاج وتصميم الازياء بالاضافة لعملها كمذيعة راديو وكانت تقدم بعض برامج الراديو بمحطة “ميجا اف ام 92.7”.

رغبتها في التمثيل

في البداية كانت تخشى مريم الخشت دخول عالم التمثيل خوفاً من الشهرة الكبيرة التي يحظي بها الفنانين والتي تمنعهم من العيش بحرية والتمتع بالخصوصية التي يحظي بها الاشخاص العاديين، دائماً ما كان اصدقائها يقدمون لها النصيحة بالدخول إلى عالم السينما والتليفزيون، ولكنها كانت ترد بالرفض خوفاً من الشهرة.

البداية كانت عندما رشحتها واحدة من اصدقائها للعمل في مسلسل “جراند اوتيل” ولكنها لم تعاود الاتصال بها للاتفاق على التفاصيل، وعندما عرض المسلسل شُعرت بالغيرة لعدم وجودها ضمن طاقم العمل، واصرت بعدها على عدم تفويت اي فرصة تقع امامها.

دور أمينة خليل في إنطلاقتها الفنّية

الفرصة جاءت عندما نشرت الفنانة أمينة خليل عبر استوري حسابها على فيسبوك عبارة “مين عايز يمثل” فشعرت مريم الخشت ان هذه هي الفرصة التي يجب استغلالها ولكنها كانت تشعر بالاحراج من ترك تعليق تقول فيه انها تريد التمثيل، فما كان منها إلا ان تترك لايك على استوري امينة خليل، لتتواصل بعدها امينة خليل معها لتفهم منها ما اذا كانت تريد التمثيل، فكان رد مريم الخشت بالموافقة، ليكن ذلك اول ادوارها في مسلسل “لا تطفئ الشمس“، واستطاعت ان تلفت الانظار من خلال دورها لتشارك بعدها في العديد من الاعمال.

أعمال مريم الخشت

وبعد أول مشاركاتها في الدراما من خلال لا تطفئ الشمس توالت على “مريم” العديد من الاعمال الدرامية والتي من أبرزها: ( ليالي اوجيني – كلبش 2 – زي الشمس – الانسة فرح الجزء 1 – ليه لأ – لعبة النسيان – الانسة فرح الجزء 2 – قصر النيل – الانسة فرح الجزء 3)، وسينمائيًا شاركت مؤخرًا في فيلم ريتسا.

أول بطولة مطلقة لـ مريم الخشت

وفى أولى بطولاتها المطلقة، جسدت الفنانة مريم الخشت، فى مسلسل «مجنونة بيك»، والذى يعد أول عمل درامى ميوزيكال بالشرق الأوسط، دور امرأة شابة تخلت عن مهنة المحاماة فى مكتب شهير، من أجل أن تعثر على حب طال انتظاره، حيث تدور أحداثه فى إطار كوميدى، موسيقى، استعراضى.

وتحدثت الفنانة مريم الخشت عن رد فعلها بعد أن عرضت عليها البطولة المطلقة لأول مرة، أنه من الطبيعى أن تكون البطولة المطلقة حلم أى فنان، كونها فى مسلسل تحبه وميوزيكال كأغلب الأعمال التى تربيت عليها، والأهم أنها التجربة الأولى فى الوطن العربى بهذا الشكل الاستعراضى والغنائى».

وأضافت: «أى فنان فى مكانى لن يصدق، فلم أصدق أن هذه التجربة ستنفذ فى مصر وعرضت على بطولتها، والأجمل تجارب الأداء، كنت متحمسة لمعرفة آراء الناس فيما أتصور أننى أجيده وهو الغناء الاستعراضى».

واعتبرت «الخشت» أن المسلسل ليس مجرد بداية على طريق لم تلمسه خطى من قبل، بل سيضيف للدراما.. مواهب كثيرة فى مصر تستطيع أن تجيد هذا النوع من الفن، وخسارة أنه لم يكن موجودا قبل ذلك، مثلما تظهر مواهب فى الكوميديا أو التراجيديا، فستظهر مواهب جديدة أو موجودة بالفعل وسنكتشفها بشكل مغاير فى الاستعراض».

وعن كواليس التصوير تضيف مريم: «كُسرت قدمى بعد 12 يوما من التصوير ولم نكن قد بدأنا الاستعراضات بعد، أول استعراض نفذته هو «طظ فى رأيك فيا» وكان أكثر الاستعراضات التى تتطلب رقصًا وحركة بعد تعافٍ نسبى فى قدمى فعاد الألم مرة أخرى».

وتابعت: «طوال الوقت كنت استخدم المسكن وبين الشوتات والرقصات كنت أضع عليها ثلجًا، ويحضر دكتور العلاج الطبيعى معى فى التصوير، واضطررنا لتعديل بعض الاستعراض وجلست فى بعضها، ربما لو لم يحدث ذلك لخرجت الاستعراضات بشكل مختلف، لكن قدر الله وما شاء فعل، وهادى عواضة أخرج الاستعراض بأفضل شكل ممكن بأقل مجهود».

وعن فكرة اقتباس أفكار أجنبية وتمصيرها تابعت: «ليس هذا ضعفا فى الأعمال المصرية، الاقتباس موجود فى العالم أجمع، فيلم LION KING (الأسد الملك) مقتبس من هاملت، من أشهر مسرحيات شكسبير، والمعالجة قدمت فيلم كرتون للأطفال، وفى السينما المصرية أفلام كثيرة مثل ماجدة ويحيى شاهين، معالجة من أعمال فى الأدب الإنجليزى من The Brontë sisters (الأخوات برونتى)، و«آه من حواء» من رواية The Taming Of The Shrew (ترويض النمرة) لـ شكسبير».

أبطال مسلسل مجنونة بيك

يشارك في مسلسل مجنونة بيك العديد من الفنانين، منهم: مريم الخشت وأمير المصري وآدم الشرقاوي وإنجي كيوان، والمسلسل من تأليف عمرو مدحت وتحت قيادة المخرج جو بو عيد، وإنتاج سالي والي.

تدور أحداث مسلسل مجنونة بيك حول فتاة تعاني من اضطرابات نفسية تجعلها تتخذ قارارت تظن أنها ستجلب لها السعادة وهي الشخصية التي تلعبها الفنانة مريم الخشت، بينما يجسد أمير المصري شخصية عمرو الذي يعاني من أزمة عاطفية بسبب حبه لفتاة من طرف واحد، وهو أول مسلسل غنائي استعراضي مصري، والمقرر طرحه على أحد المنصات الإلكترونية.

كما تنتظر مريم الخشت طرح مسلسل آخر دور عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة الفنانة دينا الشربيني، وشاركت الفنانة مريم الخشت مؤخرًا في مسلسل الغرفة 207 مع الفنان محمد فراج، ومسللسل وعد إبليس مع الفنان عمرو يوسف.

