“خدام وعميل للسعودية”.. هجوم مفاجىء من محمد الباز على عمرو اديب!

كتب امير فتحي في الخميس 12 يناير 2023 02:47 مساءً - شن الإعلامي المصري محمد الباز، هجوما عنيفا ومفاجئا على مواطنه عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية على قناة “mbc مصر”، متهما إياه بـ”العمالة” لصالح الحكومة السعودية.

الباز الذي يترأس مجلس إدارة صحيفة “الدستور”، قال في فيديو نشره في صفحته الشخصية عبر “فيسبوك”، إن عمرو أديب يبث الرعب والذعر في نفوس المصريين، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.

وقال إن أديب “مذيع في قناة غير مصرية، يخرج بتنطع شديد يقول إنه خائف على نفسه وأولاده، بكلام كله هزل”.

وتابع: “لو في مشكلة ضخمة فعمرو أديب لن يتأثر لا هو ولا عائلته، آخرها يأخذ نفسه إلى السعودية كونه عنده كفيل سعودي”.

وأضاف: “لا عايش عيشة الناس في مصر، وعندك أجندة سعودية، السعودية دولة من حقها تبني نفسها وتتقدم، وخلال عملها هذا عليها تجنيد أشخاص في السياسة، والإعلام، والأدب، والفن، فببساطة عمرو أديب عميل سعودي”.

واتهم الباز، عمرو أديب بأنه يروج للمشروع السعودي سواء كان “حلو أو وحش”، بحسب قوله.

وأضاف: “عندك فلوس لو قعدت تصرف فيها لبعد يوم القيامة بسنتين مش هتخلص”.