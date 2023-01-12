كتب امير فتحي في الخميس 12 يناير 2023 02:47 مساءً - خطفت الفنانة أصالة أنظار المتابعين بإطلالتها في أحدث ظهور لها في حلقة مساء أمس الأربعاء من برنامج “سعودي آيدول” .
حيث اعتمدت أصالة على إطلالة “ڤينتيج” باللون الأسود، وكشفت في لقاء لها مع برنامج “MBC Trending” عن سبب اختيارها لها .
قالت الفنانة السورية: “أنا بحب الأشياء اللي فيها نوع من أنواع الطفولة، بحب توك الشعر ومرات بشتريهن لما بنكون أنا وأنوس بنجيب فستان لأصولة الصغيرة” .
تابعت: “عندي عقدة طفولة وأنا بتمسك بأمور ما بيتمسك فيها غيري وما لها علاقة بالنسوان .. أمور ليها علاقة بآدم وعلي بنافسهن عالطفولة” .
وأضافت أصالة عن علاقتها بأولادها: “أنا أم بس عندي طريقتي بالأمومة وأكتر دور بعمله بالحياة وعندي رفقاتي اللي عندهن ذات الشئ وهذا الحنان .. أنا بحب الحنان بالحياة” .
وبسؤالها عن إذا كان هناك دمية قد تعلقت بها في طفولتها، أجابت: “لأ أنا اصلا ما لعبت، ما كان عندي ألعاب أنا كنت ألعب بالمزيكا بس وبحب أغني والوقت اللي ما فيه دراسة هو وقت الغنا” .
واصلت: “أنا بعرف إن عندي عقدة الطفولة من خلال تصرفاتي وتعاملاتي لأنه مرات بتمنى في بعض التصرفات إنه تكون أنضج، بس ببرر لحالي إنه طلعت هيك من منطلق طفولتي” .
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تعلق على أحدث إطلالة لها: “عندي عقدة الطفولة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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