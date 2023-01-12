أصالة تعلق على أحدث إطلالة لها: “عندي عقدة الطفولة”

كتب امير فتحي في الخميس 12 يناير 2023 02:47 مساءً - خطفت الفنانة أصالة أنظار المتابعين بإطلالتها في أحدث ظهور لها في حلقة مساء أمس الأربعاء من برنامج “سعودي آيدول” .

حيث اعتمدت أصالة على إطلالة “ڤينتيج” باللون الأسود، وكشفت في لقاء لها مع برنامج “MBC Trending” عن سبب اختيارها لها .

قالت الفنانة السورية: “أنا بحب الأشياء اللي فيها نوع من أنواع الطفولة، بحب توك الشعر ومرات بشتريهن لما بنكون أنا وأنوس بنجيب فستان لأصولة الصغيرة” .

تابعت: “عندي عقدة طفولة وأنا بتمسك بأمور ما بيتمسك فيها غيري وما لها علاقة بالنسوان .. أمور ليها علاقة بآدم وعلي بنافسهن عالطفولة” .

وأضافت أصالة عن علاقتها بأولادها: “أنا أم بس عندي طريقتي بالأمومة وأكتر دور بعمله بالحياة وعندي رفقاتي اللي عندهن ذات الشئ وهذا الحنان .. أنا بحب الحنان بالحياة” .

وبسؤالها عن إذا كان هناك دمية قد تعلقت بها في طفولتها، أجابت: “لأ أنا اصلا ما لعبت، ما كان عندي ألعاب أنا كنت ألعب بالمزيكا بس وبحب أغني والوقت اللي ما فيه دراسة هو وقت الغنا” .

واصلت: “أنا بعرف إن عندي عقدة الطفولة من خلال تصرفاتي وتعاملاتي لأنه مرات بتمنى في بعض التصرفات إنه تكون أنضج، بس ببرر لحالي إنه طلعت هيك من منطلق طفولتي” .