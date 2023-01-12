شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد براد بيت بعد تصليح أسنانه فى حفل جولدن جلوب.. تكلفتها مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر النجم العالمى براد بيت ابتسامته التى تبلغ قيمتها مليون دولار فى حفل جولدن جلوب السنوى الثمانين فى لوس أنجلوس مساء الثلاثاء،حيث ظهر النجم بعد إصلاح أسنانه الأمامية المكسورة .



براد بيت في حفل جولدن جلوب

وحسب ما نشر موقع الديلى ميل أن الممثل،59 عامًا، أتلف سنته الامامية العام الماضى وتم تصويره على السجادة الحمراء خلال الأشهر الماضية مع انحناء ملحوظ فى ابتسامته، ليخفى السن المكسور، لكن براد كان لديه تحول حيث أظهر أسنان بيضاء منحوته فى حفل النجوم الذى أقيم فى فندق بيفرلى هيلتون.

ولفت النجم العالمى براد بيت الأنظار ذلك بعدما جلس بجوار مارجو روبى، فيما ظهرت ريهانا لأول مرة فى حفل توزيع الجوائز، وشهد الحفل نيل النجم إيدى ميرفى جائزة Cecil B. DeMille Award وذلك خلال حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، فيما نال فى نفس الحفل جائزة Carol Burnett،المنتج رايان مورفى، فيما نال المخرج ستيفن سبيلبرج جائزة جولدن جلوب أفضل مخرج عن فيلم The Fabelmans.



براد بيت قبل وبعد تصليح اسنانة

وفاز الفنان اوستن بتلر بجائزة أفضل ممثل - فيلم دراما عن دوره فى فيلم Elvis، فيما نال أفضل فيلم أنيميشن فيلم Pinocchio للمخرج غييرمو ديل تورو وفازت بجائزة أفضل ممثلة تلفزيونية فى مسلسل دراما الفنانة زيندايا عن مسلسل Euphoria.

الالتزام بالتغيير المستمر

قال فرانسيس بيرويك، رئيس مجلس إدارة شبكات الترفيه والتلفزيون بشبكة NBCUniversal TV and Streaming : "نحن ندرك الالتزام بالتغيير المستمر ونتطلع إلى الترحيب بعودة Golden Globes إلى NBC للاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيسها فى يناير 2023".

جيرود كارمايكل مقدم الحفل

وقدم الممثل والكوميديان الأمريكى جيرود كارمايكل حفل جوائز الـ Golden Globes، فى دورته الـ 80، وهو الذى فاز فى سبتمبر من العام الماضى 2022، بجائزة إيمى عن برنامجه " Jerrod Carmichael: Rothaniel"، وقالت هيلين هوين، رئيسة جمعية هوليوود للصحافيين الأجانب: "لقد استمتعت بـ مواهبه الكوميدية وأثارت إعجاب الجماهير بينما قدم لحظات مثيرة للتفكير وهى مهمة للغاية فى الأوقات التى نعيشها، جيرود يمتلك نوع خاص من المواهب التى يريدها حفل جوائز الـ Golden Globes لـ هذا العام".