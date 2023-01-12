شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودى تشيع جثمان والدها إلى مثواه الأخير .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت الفنانة ريم الباردوى وأفراد عائلتها وأصدقائها صلاة الجنازة على جثمان والدها بعد صلاة ظهر اليوم الخميس فى مسجد السلام بمدينة نصر ، كما شارك فى الجنازة النجمة زينة والفنانة عبير منير

وظهرت ملامح الحزن والتأثرعلى وجه النجمة ريم البارودى بعد صلاة الجنازة وخلال تشييع جثمان والدها ودخلت فى نوبة بكاء بعد صلاة الجنازة.

ورحل والد ريم البارودى عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، حيث كان محجوزا فى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات.

وسبق أن تحدثت ريم البارودى فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" عن الحالة الصحية لوالدها قائلة: "والدى حالته غير مستقرة وحرجة جدًا، وأطالب الجميع بالدعاء له، والحمد لله على كل شىء، وكل اللى يجيبه ربنا كويس".

وفاة والد ريم البارودي

وكشفت ريم البارودي منذ أيام أن والدها تعرض لوعكة صحية، وخضع لعملية جراحية، وكتبت ذلك في منشور عبر حسابها بانستجرام طلبت فيه من الجميع أن يدعو لها ويساندها، وكتبت فيه: يارب يارب قادر يا كريم، يشفيك ويعافيك وتقوم بالسلامة يا بابا في حالة حرجة أرجو الدعاء.

آخر أعمال ريم البارودى

يشار إلى أن ريم البارودى عرض لها مؤخرا مسلسل "نقل عام"، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة، كتبه ورشة من المؤلفين الشباب، وإخراج عادل أديب.