شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحر الأحمر يدعم فيلم جونى ديب التاريخى "جان دو بارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم من خلال مؤسسة المهرجان؛عن دعمه لفيلم الدراما الفرنسي القادم "جان دو باري" من إخراج وبطولة الممثلة الفرنسية مايوين، التي شاركت في كتابته أيضًا، ويشاركها بطولة الفيلم النجم الأسطوري جوني ديب؛ في دور لويس الخامس عشر؛ ملك فرنسا إبّان القرن الثامن عشر، بينما تلعب مايوين دور سيّدة البلاط الملكي وعشيقة الملك لويس؛ مدام دو باري.



جونى ديب

يشارك في "جان دو باري" كلّا من نجوم التمثيل: بيير ريتشارد وبنجامين لافيرني ونويمي لفوفسكي وملفيل بوبود وإنديا هير وباسكال جريجوري.

وانطلاقًا من العام 2019، دعمت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي ما يقارب 170 فيلمًا سينمائيًّا في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج، لمشاريع من العالم العربي وأفريقيا. وبينما يبرز "جان دو باري" بصفته كأول إنتاج دولي مشترك بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وفرنسا؛ فإنه يؤكّد على التزام المهرجان الدؤوب في دعم صناعة السينما المبتكرة والمواهب النسائية المميزة، أمام الكاميرا وخلفها؛ في جميع أنحاء العالم.



جوني ديب

جدير بالذكر أن فيلم "جان دو باري"؛ الذي جرى تصويره في فرنسا ويتم إنجازه الآن ضمن مرحلة ما بعد الإنتاج، هو العمل السادس للمخرجة والممثلة الفرنسية مايوين؛ التي شاركت في كتابته أيضًا بالتعاون مع تيدي لوسي موديستي ونيكولاس لايڤيتشي، والذي استحوذت عليه شركة نتفليكس، وأنتجته كُلاَّ من شركة "واي نات" لأصحابها باسكال كوشيُّو وجريجوري سورلات، وشركة "إن بوينت تو" التابعة لجوني ديب، بمساهمة من التلفزيون الفرنسي، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، كجهات إنتاجيّة تنفيذيّة.

من جهته، علّق محمد التركي؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، على هذا الخبر قائلاً: ​​"يسعدنا أن ندعم فيلم جان دو باري، آخر أعمال المخرجة والممثلة والكاتبة مايوين، ذلك أنه فيلم أثار اهتمامنا على الفور، لما تتمتع به مسيرة مايوين المذهلة من تفرّد وطموح رائعيْن وبينما تشهد هذه البادرة على التزامنا بدعم المواهب الجديدة وتطلّعنا للتعاون مع الكتّاب والمخرجان والمنتجان العالميين، فإننا نأمل أن يثمر هذا التعاون الأوّل من نوعه، على تعزيز العلاقة بين السينما السعودية والفرنسية، حيث نتطلّع مستقبلاً إلى دعم المشاريع السينمائيّة العالميّة التي تُروى من عدسة النساء، اعترافًا منّا بمكانتهنّ وموهبتهنّ".