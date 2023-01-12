شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار ريم البارودى بجنازة والدها فى مسجد السلام مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهارت الفنانة ريم البارودى فى جنازة والدها، حيث وصلت الفنانة ريم الباردوى وأفراد عائلتها وأصدقاؤها إلى مسجد السلام بمدينة نصر، لتأدية صلاة الجنازة على جثمان والدها بعد صلاة ظهر اليوم الخميس.

وتتقبل الفنانة ريم البارودى واجب العزاء فى رحيل والدها يوم السبت المقبل بمسجد الصديق بشيراتون فى مصر الجديدة.

ورحل والد ريم البارودى عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، حيث كان محجوزا فى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات.

وسبق أن تحدثت ريم البارودى فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" عن الحالة الصحية لوالدها قائلة: "والدى حالته غير مستقرة وحرجة جدًا، وأطالب الجميع بالدعاء له، والحمد لله على كل شىء، وكل اللى يجيبه ربنا كويس".

وكشفت ريم البارودى منذ أيام أن والدها تعرض لوعكة صحية، وخضع لعملية جراحية، وكتبت ذلك فى منشور عبر حسابها بإنستجرام طلبت فيه من الجميع أن يدعو لها ويساندها، وكتبت فيه: يارب يارب قادر يا كريم، يشفيك ويعافيك وتقوم بالسلامة يا بابا في حالة حرجة أرجو الدعاء.

آخر أعمال ريم البارودى

يشار إلى أن ريم البارودى عرض لها مؤخرا مسلسل "نقل عام"، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة، كتبه ورشة من المؤلفين الشباب، وإخراج عادل أديب.