فنان مصري شهير يتبرع ب 3 مليون جنيه لصندوق “تحيا مصر”

كتب امير فتحي في الخميس 12 يناير 2023 12:50 مساءً - أعلن الفنان ياسر جلال في بيان صحفي له عن تبرعه بمبلغ تبلغ قيمته 3 مليون جنيه لصالح صندوق “تحيا مصر” .

وأكد “جلال” على أن الهدف من وراء تبرعه هو الوقوف إلى جانب بلده في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها في الفترة الحالية .

قال ياسر جلال في بيانه: “المرة دي بعلن عن الجهة والمبلغ اللي اتبرعت بيه لأني بتمنى إن كلنا نشترك ونعمل اللي نقدر عليه” .

تابع: “وبدعي زملائي النجوم إنهم يتبرعوا باللي يقدروا عليه .. أنا عارف إن فيه منهم عمل الموضوع قبل كده، بس لو عملوا ده تاني يبقي شيء عظيم” .

أضاف: “يعلم ربنا إن السبب اللي خلاني أعمل كده هو الأزمة اللي بتمر بيها مصر دلوقتي، أنا راجل لا غاوي شهرة ولا نجومية أنا بشتغل وبخلص شغلي وبروح أقعد مع مراتي وأولادي” .

واصل ياسر جلال: “بعمل ده لأن كلنا شايفين إن البلد بتمر بأزمة كبيرة والعالم كله بيمر بأزمة كبيرة، وإن شاء الله الأزمة تعدي لما كلنا نقف جنب بعض .. الله يحفظ مصر وشعبها” .