شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودي لوالدها قبل رحيله: ما تسبنيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش ريم البارودي حالة شديدة من الحزن عقب رحيل والدها الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس 12 يناير.

ورافقت ريم البارودي والدها خلال الفترة الماضية في المستشفى، ونشرت عبر حسابها بموقع انستجرام صورة من داخل المستشفى كتب تعليقا عليها موجهة الكلام لوالدها: ما تسبنيش يا بابا رحمتك يا رب.



ريم البارودي عبر انستجرام

كما نشرت ريم البارودي دعاء قالت فيه: اللهم إني اسالك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة.. يا محمد اني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى.. اللهم شفعه في واشفي أبي شفاء لا يغادر سقما ولا عجزا ولا ألما عاجلا غير أجلا يارب.



ريم البارودي عبر انستجرام

وسبق أن تحدثت ريم البارودى فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" عن الحالة الصحية لوالدها قائلة: "والدى حالته غير مستقرة وحرجة جدًا، وأطالب الجميع بالدعاء له، والحمد لله على كل شىء، وكل اللى يجيبه ربنا كويس" .

وفاة والد ريم البارودي

تُشيع الفنانة ريم البارودي جثمان والدها إلى مثواه الأخير اليوم الخميس، حيث تؤدي صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم من مسجد السلام في مدينة نصر. ولم تقرر أسرتها حتى الأن موعد تلقيها العزاء.

ورحل والد ريم البارودي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، بعد صراع مع المرض، إذ كان يرقد في الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات.

وكشفت ريم البارودي منذ أيام، إن والدها تعرض لوعكة صحية، وخضع لعملية جراحية، وكتبت ذلك في منشور عبر حسابها بانستجرام طلبت فيه من الجميع أن يدعو لها ويساندها، وكتبت فيه: يارب يارب قادر يا كريم، يشفيك ويعافيك وتقوم بالسلامة يا بابا في حالة حرجة أرجو الدعاء.