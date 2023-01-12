شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البرومو الرسمى لفيلم "جروب الماميز" بطولة روبى ويسرا اللوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم "جروب الماميز" الإعلان الرسمي للعمل، الذي من المقرر طرحه في السينمات المختلفة يوم 1 فبراير المقبل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيطر على البرومو معاناة الأمهات من العديد من المشكلات مع أبنائهم، وقيامهم في النهاية بالاتفاق والهرب من تلك المسئوليات.

وعلقت يسرا اللوزي على البرومو التشويقي للعمل عبر حسابها على "انستجرام": حكايات وزعيق كتير هتشوفهم مع مرام يوم 1 فبراير في فيلم جروب الماميز في جميع دور العرض".

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حيث يجمع جروب للواتس آب خاص بالمدرسة ثلاثة أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعانى اثنين منهما من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر صديقتهم الثالثة ملكة جمال مصر السابقة، مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهى أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى ويسرا اللوزي، محمد ثروت، محمود حافظ، ليلى عز العرب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.

يذكر أن هناك عدد من الأفلام التي تعرض خلال الوقت الحالي في دور العرض السينمائية المختلفة، منها فيلم: نبيل الجميل أخصائي تجميل، شلبي، تحت تهديد السلاح، فضل ونعمة، هاشتاج جوزني.

كما تستقبل السينمات خلال الفترة المقبلة عدد من الأفلام التي تتنافس ضمن منتصف العام الدراسي 2023، منها: المطاريد، اتنين للايجار، مغامرات كوكو.