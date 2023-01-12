شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عروض لمصر وتونس والمغرب بمهرجان المسرح العربى فى يومه الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض، اليوم الخميس، ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربى بالدار البيضاء الذى تنظمه الهيئة العربية للمسرح 3 عروض مسرحية من مصر عرض "ماذا أفعل هنا بحق الجحيم" للمخرجة كارول عقاد بمركب محمد زفزاف الساعة الرابعة بتوقيت الدار البيضاء، كما يعرض لتونس مسرحية "الروبة" إخراج حمادي الوهايبي، ويعرض مسرح مولاي رشيد الساعة السادسة مساء، ويعرض للمغرب العرض المسرحي "شا طا را"، إخراج أمين ناسور ويعرض على مسرح محمد السادس في الساعة الثامنة

كما يشهد، اليوم الخميس، استكمال المؤتمر الفكرى للمهرجان حول التجارب المسرحية المغربية، الامتداد والتجديد مساءلات علمية وعملية لتجارب مسرحية مغربية، وفي العاشرة صباحا تقام الندوة المحكمة للمسابة العربية للبحث العلمي المسرحي بمشاركة أعضاء لجنة تحكيم المسابقة د.نجوي عانوس من مصر، د.سعد يوسف من السودان ، د. سعيد الناجي من المغرب وثلاثة متنافسين من أصحاب الأبحاث المشاركة وهم الذين جاءوا كأفضل ثلاثة باحثين وهم : د.عادل القريب من المغرب ، د.مروة وهدان من مصر ، د. أسماء بسام من مصر ويرأس الجلسة د. شعيب حليفي ، رئيس مختبر السرديات ، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك .

يبلغ المهرجان دورته الثالثة عشرة، في حين تبلغ مسابقة جائزة الأمير سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل عربي مسرحي دورتها العاشرة، حيث انطلقت الدورة الأولى من الجائزة عام 2012 خلال الدورة الرابعة من المهرجان.