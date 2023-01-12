شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الفنانة كريمة مختار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم، ذكرى وفاة الفنانة القديرة كريمة مختار، والمصادفة هى أن يوم ميلادها فى نفس شهر وفاتها، حيث ولدت فى 16 يناير وتوفت فى 12 يناير 2017، ورغم مرور سنوات على رحيلها إلا أنها ما زالت فى ذاكرتنا فقد تركت أثرًا كبيرًا فى نفوس جمهورها، فاعتبرها الكثيرون بمثابة أمًا لهم.

كانت طلة كريمة مختار مختلفة تشعرك بدفء مشاعرها بأدوارها ما بين الكوميدى والتراجيدى.

"عطيات محمد البدرى" كان ذلك اسمها الحقيقى قبل أن تختار اسم كريمة مختار ليكون اسمًا فنيًا لها، فكانت أصولها من الصعيد، وبعد أن أنهت دراستها الثانوية التحقت بالمعهد العالى للفنون المسرحية وبعدها شاركت فى برنامج بابا شارو للأطفال، وعندما سنحت لها فرصة العمل فى السينما وقفت عائلتها حائلاً بينها وبين العمل وما كان عليها إلا أن استجابت لكلامهم وظلت تعمل فى الإذاعة لسنوات عديدة بصوتها فقط.

تعرفت على نور الدمرداش وهى تسجل "عصابة اليد الواحدة" لكنها كانت تعلم أنه محبوب من قبل الفتيات هذا ما جعلها تخشاه وتبتعد عنه وتتجنب الجلوس معه بالرغم من أنه عرض عليها الزواج، حتى أتت الفرصة وجلست مع والدته وأحبتها جدًا، وقررت أن توافق على الزواج منه لأن مثل هذه السيدة لا يمكن أن تنجب رجلا سيئًا، وبالفعل تزوجت وكان هو طوق النجاة لها حيث سمح لها بالعمل فى السينما وكان أول فيلم لها "ثمن الحرية" ومن هنا جاءت انطلاقتها.

ورغم تاريخ كريمة مختار الكبير إلا أن شخصية "ماما نونا" التى ظهرت بها فى مسلسل "يتربى فى عزو" تعد من أبرز الأدوار التى قدمتها على الإطلاق.

كريمة مختار نالت شهرة كبيرة أيضا بتجسيد دور الأم مسرحيا حينما قدمت شخصية "زينب هانم جاد الله" فى مسرحية العيال كبرت وقد حالفها الحظ لتكون هى البطلة التى تصور العمل، فقد قدمته قبلها الفنانة نبيلة السيد لمدة 3 سنوات، لكن حظ كريمة مختار أن يكون تصوير المسرحية من نصيبها لتنال بهذا الدور شهرة كبيرة وتكون أما لسعيد صالح وأحمد زكى ويونس شلبى.

ومن أشهر الشخصيات التى قدمتها الأم زينب فى فيلم "الحفيد"، وغيرها من الأعمال المميزة والشخصيات المتعددة والمتنوعة لتلك الفنانة التى كانت نموذجا مثاليا للأم المصرية .