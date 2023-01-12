شكرا لقرائتكم خبر عن "كاراكتارات" رامز جلال فى السينما.. من رغدة متوحشة إلى أخى فوق الشجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر النجم رامز جلال طرح فيلمه الجديد "أخى فوق الشجرة" يوم 18 يناير الجارى للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2023، ويجسد رامز خلال أحداث الفيلم شخصيتين الأولى "علاء"الشاب اﻻنطوائي الذي يعيش حياة صحية منظمة، والثانية توأمه "بهاء" الشخص البدين الذى يعانى من السمنة ويتسبب في العديد من المواقف لتوأمه.

ويستمر رامز جلال خلال فيلم "أخى فوق الشجرة" في تقديم الكاراكتارات في أفلامه الأخيرة، حيث أصبح متخصص في هذا الأمر خصوصا وأنه يعتمد على الكاراكتارات في برامج المقالب التي يقدمها كل عام، وبدأ رامز في تجسيد الكاراكتارات بالسينما خلال فيلم "رغدة متوحشة" عام 2018 الذى قدم فيه شخصية فتاة تدعى رغدة بجانب الشخصية الأساسية إسماعيل الجارحى.

وفى فيلم "أحمد نوتردام" الذى تم عرضه في عام 2020 عاد رامز مرة أخرى لتجسيد كاراكتار جديد، بشخصبة "أحمد نوتردام" بجانب شخصيته الأساسية أحمد لاشين الصحفى، ويستكمل رامز حكايته مع الكاراكتارت خلال فيلمه الجديد "أخى فوق الشجرة" الذى يجسد فيه شخصيتين توأم الأول علاء والكاراكتار بهاء البدين.

فيلم "أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، اسلام إبراهيم، دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" ياسمين رحمى، عبد الباسط حمودة، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وتدور أحداثه في اطار كوميدى حول الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

وكان آخر أفلام رامز جلال "أحمد نوتردام" في عام 2021، والذى يعرض حالياً على منصة watch it الرقمية، وشارك في بطولته غادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، أحمد حلاوة، شيماء سيف، محمود البزاوى، محمد ثروت، أحمد فتحى، على ربيع، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.



رمز جلال فى فيلم اخى فوق الشجرة



رامز جلال فى رغدة متوحشة