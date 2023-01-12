شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عازف الجيتار الإنجليزى الشهير جيف بيك عن عمر يناهز 78 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى عازف الجيتار الإنجليزى الشهير جيف بيك، الذى صعد نجمه مع فريق "ذا يارد بيردز" قبل أن ينطلق فى مسيرته الاحترافية منفردا، عن عمر يناهز 78 عاما.

وقالت أسرته على وسائل التواصل الاجتماعي - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، إن "بيك" توفي بعد إصابته بعدوى الالتهاب السحائي فجأة.

وكان "جيف بيك" قد انضم لقاعة مشاهير الروك آند رول مرتين الأولى عام 1992 عن عمله مع فريق "ذا يارد بيردز" وكعازف منفرد عام 2009. وفي عام 2015، صنفته مجلة رولينج ستون خامس أفضل عازفي جيتار على الإطلاق متقدما بمركز واحد على نجم موسيقى البلوز بي.بي. كينج.

وأصدر بيك العام الماضي آخر ألبوم له بعنوان "18" وضم 13 مقطعا موسيقيا أغلبها تسجيلات لمقاطع قديمة مع نجم هوليوود "جوني ديب". وفاز "بيك" بأول جائزة جرامي عام 1985 عن أغنية "إسكيب" (الهروب) واستمر بعد ذلك ليحصد التمثال الذهبي سبع مرات خلال مسيرته.