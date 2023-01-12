شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مفاجئة فى وجهة النجم المغربي "أوناحي" بالمريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي باريس سان جيرمان أنسحب من إتمام إتفاقه السابق مع النجم المغربي عز الدين أوناحي،نجم وسط أنجيه الفرنسي، حيث أن الفريق الباريسي وجد ضرورة عدم المغامرة بالتعاقد مع اللاعب، على الرغم من ظهور الرائع فى مونديال قطر الأخير.

وأفادت التقارير أن أوناحي يعد هدفًا للعديد من الأندية الآخري، يأتي على رأسها نابولي الإيطالي، حيث يظهر المدرب الإيطالي سباليتي تمسكه الشديد باللاعب فى الفترة الحالية، مما قد يقرب اللاعب لنجم الجنوب فى الساعات القليلة المقبلة.

وكان الفريق الباريسي أكثر الفرق التى تمثل خطرًا على نابولي فى التوقيع مع اللاعب، بعد دخول الجانب الباريسي فى مفاوضات مكثفة مع اللاعب فى الساعات القليلة الماضية، إلا أن الموقف الحالي من إنسحاب الجانب الفرنسي قد يساهم فى إتمام الفريق الإيطالي للصفقة.



موقف أوناحي من الرحيل إلى الكاليتشو

ومن جانبه، لا يمانع أوناحي خوض تجربة جديدة داخل نادي نابولي فى المرحلة القادمة، لا سيما أن الدوري الإيطالي أصبح أكثر قوة وتنافسية عن السنوات الماضية، بعد أن أنتهت سيطرة وإحتكار اليوفي على لقب البطولة، الشئ الذي أرجع ميلان ونابولي إلى سابق عهدهما.

ويري أوناحي أن خطوة الإنتقال إلى نابولي فى ظل تصدره لبطولة الدوري الإيطالي وإقترابه من حصد اللقب تعد فرصة جيدة للغاية، كما أن التدرب تحت قيادة سباليتي يضيف الكثير إلى اللاعبين.