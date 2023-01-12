شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يصدم نجم الفريق بقرار مفاجئ لتحديد موقفه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة سكاي سبورت الإيطالية أن الإنتر ما زال يريد بقاء مدافعه المخضرم ميلان سكرينيار، فعلى الرغم من خطة الفريق فى الإستغناء عن العديد من اللاعبين أصحاب العقود المالية الضخمة، إلا أن اللاعب يعد أحد ركائز الفريق.

وأضافت الصحيفة أن مسئولي الأنتر قاموا بتهيئة الأوضاع الحالية لبقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق، حيث منح المسئولين فرصة نهائية حتى 20 يناير الجاري لحسم موقفه النهائي من التجديد أو عدمه، لا سيما أن عقد اللاعب ينتهي مع الفريق الإيطالي فى الصيف المقبل.

ويخشي مسئولي الإنتر أن يرحل اللاعب عن الفريق بشكل مجاني، الأمر الذي يكبد خزائن الفريق خسارة كبيرة، خاصة أنه يتقاضي مبالغ مالية ضخمة فى الفريق فى الفترة الحالية.



الإنتر يفسد مخطط اللاعب

ويمانع الإنتر بشكل كامل أن يرحل اللاعب بنهاية الموسم فى صفقة إنتقال حر، حيث يسعي الفريق الإيطالي لرحيل اللاعب فى المريكاتو الشتوي الحالي فى حالة إذا لم يقم اللاعب بتجديده تعاقده مع الفريق للإستفادة بشكل أكبر من رحيله.

فى الوقت الذي لم يصدر سكرينيار أي رد فعل حول تجديد تعاقده، خاصة أن الفريق الإيطالي لن يقوم برفع راتب اللاعب فى العقد الجديد، مما يثير إستياء اللاعب ويجعل وجهته الأقرب الرحيل فى الصيف.