شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد حماقى يكشف كواليس تصوير حكاية "التاكسى".. من كل أسبوع حكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج محمد حماقى عن كواليس حكاية "في التاكسى" إحدى حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية" والتي عرضت على قناة cbc وحققت نجاحاً كبيراً في 5 حلقات بطولة النجم دياب ، حيث نشر كواليس التصوير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ووجه رسالة إلى صناع المسلسل قائلاً: انا بحكبم وتسلم ايديكم .

وأوضحت كواليس المسلسل تواجد المنتجة مها سليم داخل التصوير، بالإضافة إلى المشاهد المهمة التي قاموا بتصويرها بين بطل العمل دياب والفنانة أيتن عامر، وفضلا عن مشاهد الأطفال وتحديداً الطفل ابن الفنان دياب في أحداث المسلسل .

حكاية "تاكسى" بطولة دياب، أيتن عامر، محمد على رزق، صبرى عبد المنعم، لطيفة فهمى، عايدة فهمى وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وإنتاج شركة سيلمديا -مها سليم.

مسلسل "في كل أسبوع حكاية" يعتمد على حكايات الـ5 حلقات وتعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصص تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها، في إطار اجتماعى أسرى.