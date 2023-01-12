شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف مصيلحى نجل المخرجة منال الصيفى يلفت الانتباه فى "جروب العيلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفت الفنان الشاب يوسف مصيلحى نجل المخرجة منال الصيفى والفنان أشرف مصيلحى الانتباه في مسلسل "جروب العيلة" بطولة النجمة الكبيرة سمية أيوب وأحمد سعيد عبد الغنى وإسلام جمال ورشا مهدى، والذى يعرض حالياَ على قناة on، حيث يقدم يوسف شخصية "بوده" وهو ابن الفنانة حنان سليمان وشقيق إسلام جمال في المسلسل، ومع تتابع الأحداث نجد يوسف توفيت والدته؟، وبدء رحلة البحث عن أهله واستكمل تعليمه أثناء عمله بلوجر.

وقال يوسف مصيلحى لـ"الخليج 365 أن دخل عالم التمثيل بعد ان كان لاعباً في أندية الاهلى والزمالك والجونة والمقاولون العرب، مشيرة إلى أنه يهوى التمثيل من الصغر، وراح قدم في أكثر من "أودشن" للتمثيل في بعض الأعمال، وبالفعل نجح في المشاركة في مسلسل "مين قال" بطولة أحمد داش وجمال سليمان، وتم قبوله وبدأت رحلتى .



يوسف مصيلحى

وأضاف يوسف، أن مشاركته في مسلسل "جروب العيلة" جاء بدون تدخل من والدته مخرجة العمل منال الصيفى، ليجده الجميع مميز في تلك الشخصية التي قدمها في المسلسل، بالإضافة إلى إن دراسته للتصوير جعلته يسعى وراء هدفه في عالم التمثيل .

"جروب العيلة" بطولة سميحة أيوب، وحنان سليمان، وصفاء جلال، وحسام فارس، ورشا المهدي، وأحمد سعيد عبدالغني، وإسلام جمال، وجيهان الشماشرجي، وترنيم، وعلاء عرفة، ومن تأليف منة فوزي وهند عبدالله، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وإخراج منال الصيفي.

وكانت قد كشفت الفنانة سميحة أيوب عن تفاصيل مسلسل "جروب العيلة" والفكرة التي يتم تقديمها في العمل وقالت: "يقدم فكرة جديدة، ويكشف خلال أحداثه عن أضرار وفوائد مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثيرها على العلاقات الإنسانية المختلفة داخل العائلات، وكيف أصبحت التكنولوجيا بصفة عامة سلاحًا ذا حدين، وزي ما ليها فوائد، ليها مساوئ وممكن تخرب بيوت".