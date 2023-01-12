شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس: سعيد لنجاح أغنيتى مع حميد الشاعرى وأكرم حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم هشام عباس عن سعادته لنجاح أغنيته الجديدة "السهر والانبساط"التي شارك فيها مع النجم حميد الشاعرى والفنان أكرم حسنى لافتا فى تصريح خاص لـ "الخليج 365 " انه ينتظر اللحطات التي يجتمع فيها مع حميد الشاعرى في عمل فنى وتمنى أن يكون العمل الغنائى المقبل بينهما الاثنان فقط وخاصة إنهما اجتمعا مؤخرا في أكثر من أغنية لكن كان يشاركهما مطربين آخرين.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين والجمهور مع أغنية "السهر والانبساط" منهم الفنان محمد نور الذى كتب تعليقا على الفيديو كليب: "أنا سمعت الغنوة رهيبة مش طبيعية هتكسر الأرض إن شاء اللهً".

يشار إلى أن أكرم حسنى طرح منذ 5 أشهر أغنية بعنوان "للى" من كلماته وألحانه غناء الفنان الكبير محمد منير فى أول تعاون فني بينهما، وحصدت الأغنية وقتها على إشادات واسعة من الجمهور.

وشارك أكرم حسني مؤخرا في الموسم الرمضاني الماضي 2022، من خلال مسلسله "مكتوب عليا"، والذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم وهم: عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.