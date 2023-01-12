شكرا لقرائتكم خبر عن 55 عامًا على عرض فيلم " مطاردة غرامية".. لـ شويكار وفؤاد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الخميس ، 55 عامًا على عرض فيلم " مطاردة غرامية"، الذي طرح في 12 يناير 1968، والفيلم ما زال محفورا في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدة الفيلم مرات عديدة وإعادته على مر السنوات ويضحكون على المشاهد الكوميدية بين النجوم فؤاد المهندس وشويكار وعبد المنعم مدبولى وأغنية " قلبى يا غاوى سبع قرات" التي غناها فؤاد المهندس في الفيلم.

وفيلم "مطاردة غرامية"، بطولة فؤاد المهندس وشويكار ومديحة كامل وحسن مصطفى و عبد المنعم مدبولى و محمود عزمى وتأليف فاروق صبرى و إخراج نجدى حافظ.

تدور الأحداث حول منير شاب ثرى مراقب طيران مدنى يهوى جمع الأحذية النسائية ويحرص منير أن تكون ضحاياه من المضيفات من بلاد مختلفة حتى لا يلتقيا وتدور الأحداث في أطار كوميدى.

فؤاد المهندس من مواليد 6 سبتمبر عام 1924، كما قدم ما يقرب من 70 فيلمًا سينمائيًا، كما كان معروف عنه حب الأطفال، لذا دومًا ما بحث عن عمل يلتقى به بالأطفال، وكانت بدايته مع الأعمال الموجهة للأطفال فى مسرحية (أنا فين وأنت فين) بأغنية (رايح أجيب الديب من ديله)، وبعدها توالت الأغنيات بالأعمال الفنية، حيث قدم العديد من الأغنيات للأطفال، وقدم للأطفال المسرحية الكوميدية (هالة حبيبتى) التى أوضحت سوء المعاملة التى يلقاها الأطفال فى الملاجئ، وقد حالفه التوفيق بعد ذلك بعد مشوار فني طويل مع الأطفال بتقديم (فوازير عمو فؤاد) التى كان يتابعها كل الأطفال فى مصر والعالم العربى.