شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير مسلسل "حكايات جروب الماميز" بطولة دينا فؤاد وخالد سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع مسلسل "حكايات جروب الماميز" من تصوير جميع حلقاته، وهو بطولة خالد سليم ودينا فؤاد، ومكون من 15حلقة، ومن المقرر أن يعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث نشر صناع العمل صور الاحتفال بانتهاء التصوير والتي جمعت جميع أفراد المسلسل بالإضافة إلى مخرج العمل أحمد صالح "حمصه".

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يدور العمل حول جروب الماميز في المدارس وأولياء الأمور وخلافه، ومع تتابع الأحداث نجد أحداثاً مؤثرة بين الآباء والأمهات والأبناء .





يشار إلى أن مسلسل "حكايات جروب الماميز"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغنى، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، وياسمين داود وعدد من الأطفال وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت.

ويعد مسلسل" حكايات جروب الماميز"، وهو أحد اجزاء مسلسل "حكايات"، الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية على قناة قناة ON TV، ON TV دراما.







