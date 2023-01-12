شكرا لقرائتكم خبر عن دانا حلبى ضيفة شرف فيلم "مغامرات كوكو" بعد مشاركتها فى "مشوار الونش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة اللبنانية دانا حلبى ضيفة شرف في فيلم "مغامرات كوكو" للفنان بيومى فؤاد والمقرر انطلاق عرضه في السينمات يوم 4 فبراير المقبل، حيث اختارها مخرج إسماعيل فاروق لتجسد عدد من المشاهد في العمل لاسيما بعد مشاركتها معه في مسلسل "مشوار الونش" للنجم محمد رجب والمعروض حالياً على قناة الحياة.

فيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد اسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر، ومن اخراج اسماعيل فاروق، ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان بشكل اجتماعى كوميدى.

مسلسل "مشوار الونش" مكون من 45 حلقة، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر، جيهان خيرى، ندى بهجت، محمد المغربى وعدد آخر من الفنانين.

ووسجل "مشوار الونش" أولى تجارب دانا حلبى فى الدراما المصرية، بعدما قدمت مسرحتين خلال العامين الماضيين الأولى بعنوان "هابى نيو ير" بمشاركة بيومى فؤاد، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، كريم عفيفى، شيماء سيف، طرابلسة النجوم بيومي فؤاد وشيماء سيف وإخراج مجدى الهوارى، و"عائلة تس" بطولة بيومى فؤاد ومصطفى خاطر ومحمد سلام وسليمان عيد وشيماء سيف وأوس أوس ومصطفى البنا الشهير بسعفان وإخراج أوتاكا.