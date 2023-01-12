شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد حفل "مسار إجبارى" فى أيام قرطاج الموسيقية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك فرقة مسار إجبارى فى فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية، وذلك بحفل غنائى ضخم على مسرح أوبرا تونس فى مدينة الثقافة، مساء الأربعاء 25 يناير.

وتضع الفرقة المصرية لمستها الغنائية لأول مرة فى إطار الحفلات الرسمية للدورة الثامنة من مهرجان أيام قرطاج الموسيقية، التى تنطلق فعالياته مساء السبت 21 يناير وتستمر على مدار أسبوع متواصل.

وتشهد العاصمة التونسية طوفانا موسيقيا من التجارب الغنائية المحلية والعربية والعالمية خلال أيام المهرجان بمشاركة أكثر من ثلاثين عرضا موسيقيا تم اختيارها من أصل 97 عرضا تقدموا للمشاركة فى النسخة الجديدة لهذا العام، التى تأتى تحت إدارة الفنانة التونسية درصاف حمداني.

ومن جانبه كشف أيمن مسعود، عضو مسار إجبارى عن مفاجأة الفرقة لجمهورها التونسى بالعرض الحى الأول لأغنيتين من ألبومها الجديد "نص الحاجات"، من بينها أغنية "بقيت غريب" التى ظهرت مؤخرا بشكل فيديو كليب، مع تقديمها توليفة من أشهر أغانيها مثل "بقيت حاوي" و"نهايات الحكاوي" و"اقرا الخبر" و"أنا هويت"، معبرا عن سعادة الفرقة للعودة إلى تونس بعد غياب أكثر من خمس سنوات بالمشاركة للمرة الثانية فى فعاليات أيام قرطاج.

وتحتضن عروض المهرجان هذا العام 17 حفل موسيقى من تونس، من بينها عرض "كيما الريح" للمطربة أمانى الرياحي، وعرض "إنسان" لمهدى غانم وعرض "هدرة" لضرار الكافي، و"فراشة" لغسان الغريسي، إضافة إلى عروض دولية من المغرب وفرنسا والبحرين ومالى والأردن، أبرزها الفرقة الأردنية جدل والفنان الأردنى الفرعي.