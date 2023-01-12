شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والد ريم البارودى اليوم من مسجد السلام فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أسرة ريم البارودى تشييع جثمان والدها بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد السلام فى مدينة نصر، بعد أن رحل إثر صراع مع المرض، إذ كان يرقد فى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات منذ قليل.

وكشفت النجمة ريم البارودى فى تصريحات سابقة عن الحالة الصحية لوالدها التي تعرض مؤخرًا ونقل على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة وخضع لعملية جراحية، موضحة لـ"الخليج 365": "والدى حالته غير مستقرة وحرجة جدًا، وأطالب الجميع بالدعاء له، والحمد لله على كل شىء، وكل اللى يجيبه ربنا كويس" .

وأضافت ريم أنه يتواجد داخل العناية المركزة وأتمنى من الله أن يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامة .

وكشفت ريم البارودي منذ أيام، إن والدها تعرض لوعكة صحية، وأجرى عملية جراحية، وكتبت ذلك في منشور عبر حسابها بانستجرام طلبت فيه من الجميع أن يدعو لها ويساندها، وكتبت فيه: يارب يارب قادر يا كريم، يشفيك ويعافيك وتقوم بالسلامة يا بابا في حالة حرجة أرجو الدعاء.

وشاركت مؤخرًا الفنانة ريم البارودى فى مسلسل "نقل عام" كتبه ورشة من المؤلفين الشباب، وإخراج عادل أديب، وبطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة .

وقالت ريم مؤخرا فخورة بالوقوف أمام نجم كبير وعظيم مثل الفنان محمود حميدة"، مشيرة إلى أنها تعتبر المسلسل محطة فاصلة ومهمة فى حياتها الفنية.

ودارت أحداث مسلسل نقل عام حول الفنان محمود حميدة الذي يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، ولكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح في حياته، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح في تربية أبنائه وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.