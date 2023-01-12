شكرا لقرائتكم خبر عن راندا البحيرى بعد تبرع ياسر جلال بـ3 ملايين جنيه لـ"تحيا مصر": أنا كمان هعمل كدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة راندا البحيرى أنها ستحذو حذو الفنان ياسر جلال وتتبرع لصندوق تحيا مصر، فى ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر تلك الأيام.



داليا البحيرى

وكتبت راندا البحيرى على "فيس بوك": "كل الشكر للنجم المحترم الخلوق ياسر جلال اللي وفق جنب بلدة في وقت البلد كلها محتاجه إنها تتكاتف.. وبإذن الله تكون قدوة لفنانين كتير وأنا أولهم ونعمل واجبنا ونحط اللي نقدر عليه في الصندوق.. أنا كمان هعمل كدة.. شكراً ياسر جلال.. طول عمرك مخلص ووطني ومحترم وابن أصول".

وأعلن الفنان ياسر جلال عن تبرعه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، اليوم، وقال ياسر جلال، لـ"الخليج 365": "المرة ديه بعلن عن الجهة والمبلغ اللي اتبرعت بيه، لأني بتمنى إن كلنا نشترك، ونعمل اللي نقدر عليه، وبدعي زملائي النجوم أنهم يتبرعوا باللي يقدروا عليه، عارف إن في منهم عمل الموضوع قبل كده، بس لو عملوا ده تاني يبقي شيء عظيم".

وتابع ياسر جلال: "يعلم ربنا إن السبب اللي خلاني أعمل كده هو الأزمة اللي بتمر بيها مصر دلوقتي، أنا راجل لا غاوي شهرة ولا نجومية، أنا بشتغل وبخلص شغلي وبروح أقعد مع مراتي وأولادي، وبعمل ده لأن كلنا شايفين إن البلد بيمر بأزمة كبيرة، والعالم كله بيمر بأزمة كبيرة، وإن شاء الله الأزمة تعدي لما كلنا نقف جنب بعض"، وحرص على إنهاء حديثه بالدعاء لمصر.

يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال، مسلسل الاختيار 3 في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، شاركه البطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز، وعدد كبير من نجوم الفن.