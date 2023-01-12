شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين يتحدث عن فيلم "سندوتش عيال" فى لايت شو على الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان سامح حسين من تصوير لقاء مع برنامج "لايت شو" الذى يذاع على قناة الحياة، وتحدث من خلاله عن كواليس فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "سندوتش عيال" كما تحدث عن تحضيراته لعمل درامى خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر إذاعة الحلقة يوم الجمعة المقبلة .

برنامج "لايت شو" يعرض أيام الخميس والجمعة على فضائية الحياة الساعة التاسعة مساءً، ويتضمن البرنامج عدة فقرات، حيث يستعرض البرنامج كل ما يخص عالم الفن، فضلاً عن التطرق لأخبار السينما والدراما وكواليس تصوير الأعمال الفنية، بالإضافة إلى استعراض اللقاءات الفنية وأخبار السينما العالمية، والسوشيال ميديا والموضة والفاشون، وغيرها، ويقدمه كل من المذيعة أميرة عدلى وآية الغريانى.

واستضاف البرنامج فى الحلقات السابقة عددًا كبيرًا من نجوم الفن منهم أحمد السقا وسمية الخشاب ودرة وإلهام شاهين والفنان صلاح عبد الله، وهانى رمزى، ودياب، وإدوارد وأشرف عبد الباقى وأسامة منير ونسمة محجوب والمطرب أبو وغيرهم.

يشار إلى أن سامح حسين عرض له مسرحية "حلم جميل" على مسرح السلام، والمقتبسة عن فيلم تشارلى شابلن city lights، وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع، ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتُظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثرى.