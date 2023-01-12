شكرا لقرائتكم خبر عن ‎بيومي فؤاد فى الذكرى الثانية لوفاة والده: وحشتني يا أعز الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان القدير بيومي فؤاد الذكرى الثانية لوفاة والده، التى تحل اليوم الأربعاء 11 يناير، معبرا عن اشتياقه وحنينه له وداعيا الله أن يكون في روضة من رياض الجنة.

ونشر فؤاد صورة جمعته مع والده الراحل، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "الذكرى السنوية الثانية لأبويا الغالي، الله يرحمك يا حبيبي، الله يرحمك يا أعز الناس وحشتني والله، عزائي الوحيد إنك عند اللي أحسن مننا وإن شاء الله تبقى في روضة من رياض الجنة، الله يرحمك يا بابا".



بيومي فؤاد مع والده الراحل

ومنذ أيام، طرح الفنان بيومي فؤاد البرومو التشويقي لفيلمه الجديد "مغامرات كوكو"، المقرر عرضه في دور السينما المختلفة في فبراير المقبل، ضمن منافسات موسم منتصف العام الدراسي.

وظهر بيومي فؤاد خلال أحداث العمل وهو يتحدث مع الحيوانات، أما شيرين رضا دكتورة بيطرية تجري أبحاثًا على الحيوانات، وعلق "فؤاد" على البرومو عبر حسابه على "فيس بوك": "بسم الله توكلنا على الله، قريبًا في دور العرض فيلم "مغامرات كوكو".. دعواتكم".



بيومي فؤاد

فيلم "مغامرات كوكو" من بطولة خالد الصاوى، شيرين رضا، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، أوس أوس، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، سيناريو وحوار إيهاب نصار، إخراج إسماعيل فاروق.

وأعرب الفنان بيومي فؤاد عن سعادته بتجربته في فيلم "مغامرات كوكو"، مشيرا إلى أن الفيلم يحمل مغامرات وأفكارا جديدة غير مألوفة للجمهور، وقال فؤاد في تصريح صحفي إن تقديم دور مختلف هو السبب الحقيقي في موافقته على الفيلم، خصوصا أنه أعجب كثيرا بسيناريو العمل، لأن أهم ما يجذبه للعمل في العادة هو الورق.

وأوضح أنه يجسد دور شخصية كامل دكتور بيطرى محب للحيوانات، وتشهد الأحداث مفارقات كوميدية ، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند طرحه بدور العرض السينمائية.