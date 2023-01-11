شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى: صحتى زى الفل والصورة المتداولة قديمة من عملية المياه البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور الفنان يحيى الفخراني لـ"الخليج 365" إن صحته زى الفل، وأنه بخير ولا حقيقة لخوضه عملية جديدة في العين، مؤكدا أن الصورة المتداولة له من داخل المستشفى هي صورة من عملية المياه البيضاء، وقد أجراها قبل 4 سنوات، موجها الشكر لكل الجمهور الذى قلق بسبب تداول تلك الصورة.



الصورة المتدوالة للفنان الدكتور يحيي الفخراني

وفي سياق مختلف كان النائب الفنان الدكتور يحيي الفخراني، عضو لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، تقدم بطلب إحاطة بشأن "القيمة المضافة بالنسبة للأعمال الفنية" وناقشته اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سرى الدين.

وبعد مناقشات موسعة حول طلب الإحاطة للفنان يحيى الفخراني، أوصت اللجنة بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية حضور اللجنة خلال الفترة المقبلة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب يحيى الفخراني، بشأن "القيمة المضافة بالنسبة للأعمال الفنية".

"القيمة المضافة بالنسبة للأعمال الفنية" يعد أول طلب إحاطة للفنان النائب يحيى الفخراني، وطالب فيه بتحصيل ضريبة القيمة المضافة للأعمال الفنية من المنتجين، قياسًا على ضريبة الدخل والأرباح التجارية والعقارية.