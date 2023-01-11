شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الفنان نعيم عيسى: يعانى من التهاب خلوى فى القدم وقصور وظائف الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ابنة الفنان نعيم عيسى إن أبيها يرقد حاليا فى المستشفى لتلقى العلاج إذ إنه يعانى من التهاب خلوى فى قدمه وصفائح الدم قليلة، وقصور فى وظئف الكلى، ووصف له الأطباء مضادات حيوية.

وعن إمكانية ظهوره فى أعمال درامية فى رمضان المقبل، قالت ابنته إن حالته الصحية تعوقه عن الظهور فى أعمال فنية بعد إصابته بجلطة فى قدمه.

وأكدت ابنة الفنان نعيم عيسى أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي تتولى تكاليف العلاج، كما أن النقيب يتابع معهم يوميا آخر تطورات نعيم عيسى الصحية.

وكان الفنان نعيم عيسى قد ظهر فى لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى، وقال إنه يكون سعيدا للغاية عندما يعيد المصريون كلامه فى مسرحية "الواد سيد الشغال" والتى يقول "لا بد أن يدخل بها"، متابعا: "عملت مع الفنان عادل إمام فى أعمال فنية كثيرة".

وأضاف الفنان نعيم عيسى، خلال برنامج واحد من الناس، المذاع على قناة الحياة: "عادل إمام كان يعزنى ويحبنى وأنا بحبه حتى جاء فى سكتنا يوسف داوود فبدأ يبعدنى شوية بشوية ويشغل يوسف داوود واستمر يوسف داوود، وأنا لست غاضبا من عادل إمام لكن واخد على خاطرى منه، فبعد الحب بينى وبينه يتركى ويذهب لممثل آخر فهذا أحزننى ولكن لم أعاتبه".

وتابع الفنان نعيم عيسى: "عادل إمام بطل عظيم، وهو لم يكلمنى أو يسأل عنى عندما كان مريضا وأنا لم أسأل عليه عندما كان مريضا، ولكن أقول له ربنا يقويك ويعطيك الصحة والعافية ويخليك لنا وللدنيا كلها".