شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة نانسي عجرم تشارك فى الصحافة المدرسية بخبر عن أمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت إيلا ابنة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم صورة لها خلال مشاركتها فى نشاط الصحافة المدرسية، بخبر عن أمها وتاريخها وإنجازاتها الفنية، وظهرت إيلا في الصورة وهي تحمل لافتة كبيرة تضمنت معلومات عن والدتها، وآخر أعمالها الفنية.



ابنة نانسى عجرم

وكان آخر ظهور للفنانة نانسي عجرم فى عزاء وديع جورج وسوف، إذ لم تتمالك نفسها، عند تقديم واجب العزاء لسلطان الطرب جورج وسوف، بكنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس "الأشرفية"، ودخلت فى نوبة بكاء وظهرت متأثرة بشدة.

وكانت آخر أعمال نانسى عجرم أغنية "يا عيد"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب بمناسبة الكريسماس و رأس السنة، والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.