شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق ينتهى من تسجيل "هتعاتب" مع مطرب الغزالة رايقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان إيهاب توفيق حالة انتعاشة فنية، حيث إنه انتهى من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "هتعاتب" ويشاركه فيها المطرب الصغير محمد أسامة صاحب اغنية الغزالة رايقة ومن كلمات عبد الرحمن سردينا وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل وأشراف تامر عبد المنعم، وسوف يقوم بتصويرها لعرضها خلال موسم منتصف العام الدراسى.

وكان المطرب إيهاب توفيق قد طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "ليكى عندى"، على موقع "يوتيوب" وباقى منصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم.

أغنية "ليكى عندى" هى الأغنية الثانية للفنان إيهاب توفيق فى أقل من شهر، حيث طرح مؤخرا أغنية "باشا"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقى.

"باشا" تم تصويرها فى دبى، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكرى وألحان بينو وتوزيع مانسى.

وكان الفنان إيهاب توفيق قد أحيا حفلا غنائيا فى لبنان، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن بمناسبة الصيف.