شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع عن عودة المسرح المدرسي: نواة للتنوير على المدى البعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة حنان مطاوع كواليس مشاركتها في العرض المسرحي "تقدر" ضمن مبادرة عودة المسرح المدرسي، حيث قدمت خلال العرض دور الملكة المصرية "إياح حتب".

وأعربت حنان مطاوع خلال مداخلة هاتفية مع لينة الطهطاوي على "نجوم إف إم" خلال برنامج "كلاكيت" عن سعادتها بالمشاركة في العرض المسرحي، مشيرة إلى أنها تؤمن بأن المسرح المدرسي من الممكن أن يكون نواة رئيسية للتنوير على مدار السنوات القادمة وعلى المدى البعيد.

وأضافت: "مثلما قعدنا 30 أو 40 سنة نعاني من أفكار هدامة، نحتاج لنفس عدد السنوات لمواجهتها لكن فكرة الاهتمام بالأطفال الذين يمتلكون الخيال وتوجيه هذا الخيال بأنهم يكونوا أصحاب خلق ويمتلكون إحساسًا بالفن والجمال حتى لو لم يصبحوا فنانين، سيفرق بشكل كبير في الأجيال القادمة".

وأكدت: "مبادرة (المسرح المدرسي) مبادرة عظيمة، كما أن شخصية إياح حتب التي قدمتها أحبها بشكل كبير وكنت أرغب في تقديمها فنيا من قبل لأنها النواة الرئيسية لبناء الجيش المصري في مصر القديمة لأن المصري القديم كان مسالما ومزارعًا، وأنا معتزة بتاريخنا المصري القديم بشكل كبير".

عرضت مسرحية "تقدر" على مدار يومي السبت والأحد الماضيين بدار الأوبرا المصرية، وشارك خلالها مجموعة كبيرة من الفنانين وهم: يسرا، كارول سماحة، أكرم حسني، حنان مطاوع، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق، ومن تأليف مدحت العدل، ومن إخراج بتول عرفة، ويناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشيل فاضل.