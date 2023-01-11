شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم المصري القصير "رحلة العقباوي" يشارك بمهرجان سينمائي بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مخرج الفيلم المصري القصير"رحلة العقباوي" أيمن صفوت ، مشاركة الفيلم في النسخة الأولى من مهرجان الشرقية السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، المقامة فعالياته في ولاية صور بسلطنة عمان، خلال الفترة من 11 إلى 14 يناير الجاري وتنظمه الجمعية العمانية للسينما والمسرح.

ويشارك فيلم "رحلة العقباوي"ضمن 14فيلما عربيا في مسابقة الأفلام الوثائقية العمانية الدولية من دول عربية وهي سلطنة عمان ومصر والكويت وفلسطين والكويت واليمن والجزائر، إلى جانب 23 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، و5 أفلام عمانية في مسابقة العمارة.

"رحلة العقباوي"من الأفلام المتميزة التي حظت بالمشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية العربية والدولية، وحصل مؤخرا على الجائزة الذهبية من المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير في دورته الثامنة التي أقيمت في مدينة "مدنين" بتونس الشهر الماضي، وحصل على العديد من الجوائز، كان أبرزها جائزة الدكتور رمسيس مرزوق كأفضل فيلم وثائقي بالملتقى الثالث لأفلام المحاولة الذي يقيمه قصر السينما، كما حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة.

وتدورأحداث الفيلم في مدة حوالي 14 دقيقة حول أسرة "محمد العقباوي"التي اتخذت من صيد الحيوانات البرية كالأفاعي والعقارب والأرانب والأبراص والضفادع مهنة لها، وقد تخصصت في هذه المهنة وباتت تزود الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية بما تحتاجه من حيوانات برية أو منزلية كالفئران بأنواعها المختلفة.