هوية هذا الطفل ستصدمك.. أصبح أشهر ممثل كوميدي في مصر وأعماله حققت نجاحًا منقطع النظير.. ركّز في الملامح لتعرفه!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 يناير 2023 05:47 مساءً - تداولت إحدى الصفحات الفنّية على مواقع السوشيال ميديا صورة نادرة من طفولة كوميديان مصري شهير وقيل أنه من أشهر النجوم على الساحة.

أنه الفنان شيكو الذي نشر صور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر شيكو في الصورة، بمرحلة طفولته، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل متابعيه الذين أكدوا أن شكله تغير كثيرًا بمرور الزمن.

صورة نارة من طفولة شيكو

السيرة الذاتية لـ شيكو

الممثل المصري هشام محمد الذي عرف في عالم التمثيل باسم شيكو وأكسبه هذا الاسم شهرة كبيرة، ولد في محافظة القاهرة في الرابع من شهر يوليو وذلك في عام 1980 وهو يبلغ من العمر الآن 42 عام، وبرجه الفلكي هو السرطان.

وإلى جانب التمثيل عمل شيكو ككاتب سيناريو حيث شارك أثناء دراسته الجامعية في إنشاء فرقة فنية تضم مجموعة من الأصدقاء وأطلق عليها اسم “تمر هندي للإنتاج الفني” والتي كانت تعرض الأفلام السينمائية ولكن بطريقة ساخرة ومن أشهر ما قدمته الفرقة هو فيلم بعنوان “رجال لا تعرف المستحيل” في عام 2002 وكانت بداية انطلاقه، اكتشف فرقتهم الكاتب والمنتج محمد حفظي وتم تقديمهم من خلال مسلسل بعنوان “أفيش وتشبيه” وهو أول مسلسل يجمع الثلاثي شيكو، هشام ماجد، أحمد فهمي، ثم قدموا فيلم “ورقة شفرة” ثم توالت الأعمال الفنية لـ شيكو.

انفصال الثلاثي شيكو وماجد وفهمي

صرّح الفنان أحمد فهمي أن سبب انفصاله هو وصديقه هشام ماجد وشيكو هو بسبب اختلاف في وجهات النظر بسبب فيلم معين وأنه لابد أن تتغير طريقة التفكير بعد مرور التجارب عليه، روى أحمد فهمي أنهم دخلوا في كتابة فيلم معاً لكن نتيجة لخلافهم الدائم لم يستطيعوا أن يستكملوا كتابته إلى أن اقترح المنتج أن يتولى الكتابة أحمد فهمي مع السيناريست شريف نجيب وعندما انتهوا من كتابته أعجب به هشام وشيكو لكن اقترح الثنائي بعض التغييرات والملاحظات مما جعل الخلاف يعود بينهم مرة أخرى وهو ما سبب انفصالهم عن بعضهم البعض.

شيكو وهشام ماجد ثنائي فني ناجح

نجح شيكو وهشام ماجد في تقديم عدد من الأعمال بعد انفصالهما عن أحمد فهمي ،وهم: فيلم “حملة فريزر” عام 2016، وفيلم “قلب أمه” عام 2018، مسلسل “خلصانة بشياكة” عام 2017. وآخر أعمالهما مسلسل “اللعبة” والذي تم عرضه في عام 2020، كما أنهما قررا تصوير جزء رابع من المسلسل خاصةً بعد نجاح الجزء الأول وأيضًا الثاني والثالث

الأعمال الأخيرة للفنان شيكو

يشارك الفنان شيكو في الفترة الأخيرة في المسرح حيث قدم مسرحية بعنوان “عطل فني” شارك في بطولتها النجمة أيتن عامر، النجمة نشوى مصطفى، الفنان أكرم حسني، الفنان هشام ماجد وحققت المسرحية نجاحاً كبيراً عندما عرضت في موسم الرياض، كذلك شارك شيكو مؤخرًا في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، ومسلسل “اللعبة” بأجزائه الثلاثة.

مسلسل اللعبة 4

هذا وقد أكد الفنان شيكو في تصريحات محليّة أنه مشغول حاليا بتصوير الجزء الرابع من “مسلسل اللعبة 4” والذي حقق نجاحاً كبيراً بأجزائه الثلاثة التي قدمت الفترة الماضية، من إخراج معتز التونى، وأضاف شيكو أنه متحمس لهذا الجزء الجديد ويتمنى أن تستمر السلسلة بنفس النجاح والقوة.

اللعبة شارك في بطولته كل من هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، أتوكا، وبيومي فؤاد وغيرهم وهو من تأليف إبراهيم صابر وإخراج معتز التوني

وتدور أحداث المسلسل حول وسيم ومازو وهم زملاء منذ الطفولة يتنافسان ضد بعضهما دائماً وعندما يتقدمان في العمر ويقل التنافس بينهما يظهر شخص غامض يدفعهم للصراع مرة أخرى والمنافسة

فيلم “ابن الحاج أحمد”

كما أكد شيكو أنه ينتظر أحدث أعماله السينمائية فيلم بعنوان “ابن الحاج أحمد” المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة .

فيلم “ابن الحاج أحمد” بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر شيكو خلال الأحداث بشخصية بقال يعمل مع والده (سيد رجب) وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية الساخرة.

يُذكر أن شيكو شارك كضيف شرف في 3 أفلام في عام 2022 المنقضي وهم “واحد تاني” مع أحمد حلمي وروبي وسيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وإخراج محمد شاكر خضير، و”العنكبوت” مع أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى وإخراج أحمد نادر جلال، و”تسليم أهالي” مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوي.

الخليج 365

الخليج 365