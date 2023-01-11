تطورات الحالة الصحية للفنانة شهيرة

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 يناير 2023 05:47 مساءً - كشفت الفنانة شهيرة عن تعرضها لإصابة في ذراعها نتيجة سقوطها في المنزل منذ عدة أيام في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .

تضمن المنشور صورة لذراع الفنانة شهيرة الأيسر وهو موضوعا في جبيرة، وكتبت في تعليقها عليها: “أنا وقعت من كام يوم على إيدي وربنا ستر .. ربنا يكملها على خير، والحمد لله” .

وكانت قد تحدثت الفنانة شهيرة في تصريحات سابقة لها خلال حلولها ضيفة ببرنامج “كلام الناس” مع الإعلامية ياسمين عز عن سبب اعتزالها الفن والتمثيل .

حيث أشارت شهيرة إلى أن انشغالها بالتمثيل والتصوير جعلها تقصر في الصلاة والعبادات وأثر على علاقتها بالله وهو الأمر الذي جعلها تتراجع وتعتزل الفن .

فقالت : ”اعتزلت الفن لأنه شغلني عن ربنا والصلاة، ولاحظت إني كنت بصلي بسرعة عشان ألحق التصوير .. قولت لازم أختار وأبعد عن التمثيل اللي هو هوايتي وشغلي الوحيد لأني خريجة معهد تمثيل” .

وتابعت : ”بقيت أقضي وقتي في قراءة القرآن والأحاديث ومناجاة الله وبكلمه من قلبي باللغة العامية دون تكلف لأنه أنيسي وونيسي وجليسي” .

وعن موقف زوجها الفنان الراحل ” محمود ياسين ” من قرارها اعتزال الفن علقت شهيرة : ” محمود ياسين مطلبش مني أعتزل، بالعكس هو مكنش يعرف واتفاجئ بقراري ” .