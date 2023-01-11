“كنت أنتظر بفارغ الصبر زفافك” .. رسالة مؤثرة من جورج جونيور وسوف لشقيقه الراحل وديع

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 يناير 2023 05:47 مساءً - نعى جورج جونيور وسوف النجل الأصغر للفنان جورج وسوف شقيقه الراحل “وديع” الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية برسالة مؤثرة عبر حسابه على موقع “انستجرام” .

نشر جورج جونيور وسوف مقطع فيديو من كلمته خلال مراسم الصلاة على شقيقه وصورا تجمعه ب “وديع” من حفل زفاف جورج ، وأرفقها بتعليق تحدث من خلاله عن علاقتهما .

فكتب قائلا: “كيف أبدأ هذا يا وديع؟ لم أفكر مطلقا في أنني سأقف في جنازتك لإلقاء تأبين لأخي الذي كان بمثابة والدي ومرشدي وصديقي المفضّل” .

تابع: “(وودي) لقد كنت كل هذه الأشياء بالنسبة لي، وأنت الآن ملاك يراقبنا .. كنت أفضل رجل في حفل زفافي، وكنت أنتظر بفارغ الصبر زفافك حتى أتمكّن من معاملتك بالمثل وأُقيم لك أفضل حفل زفاف على الإطلاق، بدلا من ذلك قمنا بتنظيم حفل زفاف لك أمس لن يُنسى ابدا” .

أضاف جورج جونيور: “أعلم أنك لم ترحل، لكنك مشغول في القيام بأشياء أخرى وسنراك مرة أخرى قريبًا .. أبو الوود، أعدك بأن أظلّ دائماً قوياً مثلما تريدني أن أكون، أعدك بأن أستمرّ في كل ما بدأته وأن أجعلك فخوراً بي، أعدك بأنني سأحمل اسمك معي أينما ذهبت ومهما فعلت” .

أكمل: “وعندما تصبح الحياة صعبة ، سأتذكر دائمًا مدى هدوئك واتزانك عند التعامل مع المشكلات وسأدع هذا يرشدني خلال كل خطوة أقوم بها .. أن نعيش في قلوبٍ تركناها وراءنا يعني أننا لم نمت” .

واختتم جورج جونيور وسوف: أعلم أن روحك وابتسامتك الجميلة سترافقان عائلتنا إلى الأبد، وأنا متأكد أنك سوف تكون الملاك الذي سيهتمّ بطفلتي آميا .. أحبك دائماً .. أخوك الصغير جورج” .