“شئ غريب” .. أحلام تتهم جورجينا رودريغيز بتقليدها

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 يناير 2023 05:47 مساءً - أثارت الفنانة أحلام حالة من الجدل بين المتابعين بسبب اتهامها ل جورجينا رودريغيز عارضة الأزياء وصديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتقليدها .

حيث أشارت أحلام بطريقة غير مباشرة في تعليق لها على صورة لجورجينا رودريغيز ظهرت بها وهي تستعرض مجوهراتها الباهظة إلى أن الأخيرة تقوم بتقليدها فيما ترتديه من مجوهرات أو ساعات وحقائب وغيرها .

فكتبت الفنانة الإماراتية في تعليقها على الصورة: “مجوهراتها نفس مجوهراتي شئ غريب، كل ساعاتي نفس ساعاتها” .. وتابعت في تعليق آخر: “وحتى شنطها وفرواتها نفسي شئ غريب” .

وكانت قد شاركت الفنانة الإماراتية أحلام متابعيها عبر حسابها على موقع “انستجرام” مؤخرا بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في كواليس تصوير برنامج “سعودي آيدول” .

ظهرت أحلام في الصور بإطلالة أبرزت نحافتها وخسارتها للوزن بشكل كبير، معتمدة على اللون الأسود .

ولاقت جلسة التصوير اتفاعلا من جانب المتابعين، التي انقسمت آرائهم بين من أبدى إعجابه بها وبإطلالتها، وبين من انتقد ظهور أحلام بهذا الشكل خاصة وضعيات التصوير التي اتبعتها لافتين إلى أنها لا تليق بعمرها ونجوميتها كما تبدو بها مصطنعة وغير طبيعية .