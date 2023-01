شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم من على ريد كاربت Golden Globes والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم المصرى محمد كريم مجموعة من الصور له أثناء حضوره حفل الـ Golden Globes في دورته الـ 80، الذى أقيم منذ ساعات، وظهر كريم مرتديا بدلة سوداء مرصعة باللولى



محمد كريم



محمد كريم



محمد كريم



محمد كريم

وشهد حفل توزيع جوائز جولدن جلوب فى دورتها الـ80 حضور عدد كبير من نجوم ونجمات العالم، حيث لفتوا الأنظار إليهم بإطلالاتهم المتميزة، في الحفل الذي تنقله قناة NBC ، وتستضيف الشبكة حفل توزيع الجوائز منذ عام 1996، والذي يكرّم أفضل وألمع الأفلام والتلفزيون، ونجومهم، وهذا بناء على اختيارات جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود.

كما أصبحت الممثلة العالمية أنجيلا باسيت أول ممثلة تفوز بجائزة كبرى عن فيلم من أفلام مارفل، في حفل توزيع جوائز Golden Globes، حيث فازت باسيت بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور داعم في أفلام الحركة، عن دورها في فيلم Black Panther: Wakanda Forever، حيث لعبت شخصية الملكة راموندا.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، هذا هو الترشيح الثاني لـ باسيت والفوز الثاني، بعد فوزها في عام 1994 عندما فازت بجائزة أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي عن فيلم What’s Love Got To Do It.

قالت باسيت في خطاب فوزها: "في 22 يناير 1994 ، وقفت على هذه المنصة وحصلت على الجولدن جلوب عن فيلم What’s Love Got To Do It، وقال الراحل توني موريسون إن حياتك هي بالفعل معجزة وفرصة تنتظر منك أن تأمر بمصيرها، ولكن لكي يظهر هذا المصير، أعتقد أن الإيمان يتطلب شجاعة، يتطلب الصبر، ويتطلب إحساسًا حقيقيًا بنفسك، ليس الأمر سهلاً لأن الماضي غير مباشر، وله العديد من الانعطافات غير المتوقعة، ولكن بحمد الله أقف هنا، أنا أقف هنا ممتنًة".